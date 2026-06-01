Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Salle Polyvalente Sévignacq-Meyracq

Sévignacq-Meyracq

Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club

Salle Polyvalente Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Ossau Handball Club fête ses 10 ans !

Au programme de ce weekend

Vendredi

– Match parents enfants pour lancer les festivités

– Cérémonie d’ouverture mise à l’honneur de tous les membres fondateurs à la création du Ossau Handball Club

– Grillades de nos séniors garçons

– Ambiance assurée ! .

Salle Polyvalente Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 59 13 25 ossauhbc@gmail.com

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English : Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club

L’événement Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées