Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Salle Polyvalente Sévignacq-Meyracq
Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Salle Polyvalente Sévignacq-Meyracq vendredi 19 juin 2026.
Sévignacq-Meyracq
Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club
Salle Polyvalente Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Ossau Handball Club fête ses 10 ans !
Au programme de ce weekend
Vendredi
– Match parents enfants pour lancer les festivités
– Cérémonie d’ouverture mise à l’honneur de tous les membres fondateurs à la création du Ossau Handball Club
– Grillades de nos séniors garçons
– Ambiance assurée ! .
Salle Polyvalente Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 59 13 25 ossauhbc@gmail.com
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English : Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club
L’événement Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées