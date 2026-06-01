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Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Salle Polyvalente Sévignacq-Meyracq

Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Salle Polyvalente Sévignacq-Meyracq

Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Salle Polyvalente Sévignacq-Meyracq samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : Place de l'Europe

Ville : 64260 Sévignacq-Meyracq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Sévignacq-Meyracq

Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club

Salle Polyvalente Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Le Ossau Handball Club fête ses 10 ans !
Au programme de ce weekend
Samedi Repas des 10 ans du club
– 9h-17h Matchs toute la journée
– 17h-19h45 SF1 et SG1 VS les anciens du club
– 20h Mise à l’honneur des finalistes et des champions du club, de l’amicale des barjots, des entraineurs et des sponsors
– 20h30 Repas (16€ personnes sur réservation via HELLO ASSO)
– Soirée animée ouverte à tous   .

Salle Polyvalente Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 59 13 25  ossauhbc@gmail.com

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English : Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club

L’événement Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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