Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Salle Polyvalente Sévignacq-Meyracq
Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Salle Polyvalente Sévignacq-Meyracq samedi 20 juin 2026.
Sévignacq-Meyracq
Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club
Salle Polyvalente Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Ossau Handball Club fête ses 10 ans !
Au programme de ce weekend
Samedi Repas des 10 ans du club
– 9h-17h Matchs toute la journée
– 17h-19h45 SF1 et SG1 VS les anciens du club
– 20h Mise à l’honneur des finalistes et des champions du club, de l’amicale des barjots, des entraineurs et des sponsors
– 20h30 Repas (16€ personnes sur réservation via HELLO ASSO)
– Soirée animée ouverte à tous .
Salle Polyvalente Place de l’Europe Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 59 13 25 ossauhbc@gmail.com
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English : Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club
L’événement Week-end anniversaire Les 10 ans de l’Ossau Handball Club Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées