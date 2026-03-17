Week-end champêtre à l’étang de pêche

2 chemin de la forêt Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Venez profiter d’un moment convivial entre amis ou en famille autour de l’étang de l’étang de pêche de Riquewihr !

Passez un moment convivial à l’étang de pêche lors de ce week-end champêtre. Entre les pauses, profitez d’une buvette et d’un grill mis à disposition. .

2 chemin de la forêt Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 55 79 71 benoitbilger@gmail.com

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English :

Come and enjoy a convivial moment with friends or family around the Riquewihr fishing pond!

L’événement Week-end champêtre à l’étang de pêche Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr