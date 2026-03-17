Week-end champêtre à l’étang de pêche Riquewihr
Week-end champêtre à l’étang de pêche Riquewihr samedi 1 août 2026.
Week-end champêtre à l’étang de pêche
2 chemin de la forêt Riquewihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
Venez profiter d’un moment convivial entre amis ou en famille autour de l’étang de l’étang de pêche de Riquewihr !
Passez un moment convivial à l’étang de pêche lors de ce week-end champêtre. Entre les pauses, profitez d’une buvette et d’un grill mis à disposition. .
2 chemin de la forêt Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 55 79 71 benoitbilger@gmail.com
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English :
Come and enjoy a convivial moment with friends or family around the Riquewihr fishing pond!
L’événement Week-end champêtre à l’étang de pêche Riquewihr a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr