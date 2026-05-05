Week-end culturel, Foyer, Boucoiran-et-Nozières

Week-end culturel 30 et 31 mai Foyer Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Proposé par “l’Atelier des Arts de Boucoiran”.

Foyer 10 rue de Boucoiran 30190 Boucoiran-et-Nozières Boucoiran-et-Nozières 30190 Gard Occitanie

Exposition d’œuvres variées.