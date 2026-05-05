Week-end culturel, Foyer, Boucoiran-et-Nozières
Week-end culturel, Foyer, Boucoiran-et-Nozières samedi 30 mai 2026.
Week-end culturel 30 et 31 mai Foyer Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Proposé par “l’Atelier des Arts de Boucoiran”.
Foyer 10 rue de Boucoiran 30190 Boucoiran-et-Nozières Boucoiran-et-Nozières 30190 Gard Occitanie
Exposition d’œuvres variées.