Informations pratiques

Week-end de danses traditionnelles haïtiennes à Parthenay-de-Bretagne Salle Bréhat Parthenay-de-Bretagne 25 et 26 juillet Ille-et-Vilaine

️ Inscriptions HelloAsso ⚠️ Tarif Sortir! sur place Adhésion de 10€ pour participer aux ateliers Les Tarifs : -Une demi-journée 90€ pour une personne -forfait deux jours pour une personne 150€ – Forfait couple ou famille 250€

Deux jours pour découvrir et explorer les danses et rythmes traditionnelles d’Haïti avec Dorcas et ses tambourineurs.

**Venez découvrir les danses et les rythmes de la culture traditionnelle d’Haïti avec Dorcas Jean Louis Blachier**, danseuse et chorégraphe diplômée de l’École Nationale des Arts (ENARTS) d’Haïti. Installée à Lyon, elle œuvre à la transmission et à la valorisation du patrimoine culturel haïtien à travers _**une écriture chorégraphique mêlant traditions et contemporanéité**_.

Elle sera _**accompagnée de deux tambourineurs**_ pour que vous puissiez vivre pleinement cette immersion.

**Tenue recommandé par la chorégraphe :** Le jour J, pensez à venir habillé d’un Haut noir et d’un bas noir, et prenez une jupe ample.

️**En fin de stage,** dimanche 14h, nous vous proposons un temps d’échange et de partage autour d’_**un repas pour continuer cette plongée dans la culture haïtienne.**_

⛺ **Possibilité d’hébergement gratuit** pour celles et ceux qui viennent de loin. Chez l’habitant ou camping. Me contacter par mail : [kreyon971.35@gmail.com](mailto:kreyon971.35@gmail.com)

Tarif sortir!: Préinscription à la même adresse mail, paiement sur place.

_Participer à nos activités et à nos évènements c’est soutenir les futurs projets culturels de l’association et de ses artistes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-25T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-26T13:00:00.000+02:00

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kreyon971.35@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/kreyon 06 26 17 56 06

Salle Bréhat Rue De La Fontaine 35850 Parthenay de Bretagne Parthenay-de-Bretagne 35850 Ille-et-Vilaine



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