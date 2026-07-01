Week-end de danses traditionnelles haïtiennes à Parthenay-de-Bretagne, Salle Bréhat, Parthenay-de-Bretagne

Informations pratiques

Week-end de danses traditionnelles haïtiennes à Parthenay-de-Bretagne 25 et 26 juillet Salle Bréhat Ille-et-Vilaine

️ Inscriptions HelloAsso ⚠️ Tarif Sortir! sur place Adhésion de 10€ pour participer aux ateliers Les Tarifs : -Une demi-journée 90€ pour une personne -forfait deux jours pour une personne 150€ – Forfait couple ou famille 250€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T13:00:00+02:00

Venez découvrir les danses et les rythmes de la culture traditionnelle d’Haïti avec Dorcas Jean Louis Blachier, danseuse et chorégraphe diplômée de l’École Nationale des Arts (ENARTS) d’Haïti. Installée à Lyon, elle œuvre à la transmission et à la valorisation du patrimoine culturel haïtien à travers une écriture chorégraphique mêlant traditions et contemporanéité.

Elle sera accompagnée de deux tambourineurs pour que vous puissiez vivre pleinement cette immersion.

Tenue recommandé par la chorégraphe : Le jour J, pensez à venir habillé d’un Haut noir et d’un bas noir, et prenez une jupe ample.

️En fin de stage, dimanche 14h, nous vous proposons un temps d’échange et de partage autour d’un repas pour continuer cette plongée dans la culture haïtienne.

⛺ Possibilité d’hébergement gratuit pour celles et ceux qui viennent de loin. Chez l’habitant ou camping. Me contacter par mail : kreyon971.35@gmail.com

Tarif sortir!: Préinscription à la même adresse mail, paiement sur place.

Participer à nos activités et à nos évènements c’est soutenir les futurs projets culturels de l’association et de ses artistes.

Salle Bréhat Rue De La Fontaine 35850 Parthenay de Bretagne Parthenay-de-Bretagne 35850 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « kreyon971.35@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/kreyon »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 17 56 06 »}] [{« link »: « mailto:kreyon971.35@gmail.com »}]

Deux jours pour découvrir et explorer les danses et rythmes traditionnelles d’Haïti avec Dorcas et ses tambourineurs. danse Haïti

Photo : Dorcas Jean Louis Blachier, danseuse et chorégraphe.