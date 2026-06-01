Week-end de la biodiversité La Chapelle-du-Bois
Week-end de la biodiversité La Chapelle-du-Bois samedi 13 juin 2026.
La Chapelle-du-Bois
Week-end de la biodiversité
La Grande Raisandière La Chapelle-du-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Pendant une journée, la ferme de la Grande Raisandière fête la biodiversité. Au programme balades guidées (arbres, oiseaux, amphibbien, papillons…), atelier de fabrication de nichoirs, atelier microscopie et fresque de la biodiversité. .
La Grande Raisandière La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire perchepermaculture@lagranderaisandire.fr
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L’événement Week-end de la biodiversité La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude