Week-end de la Saint-Médard Attichy
Week-end de la Saint-Médard Attichy samedi 13 juin 2026.
Attichy
Week-end de la Saint-Médard
Attichy Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Le comité des Fêtes d’Attichy organise le week-end de la Saint-Médard.
Au programme, le samedi 13 juin 2026
– Animations Incroyables Talents pour les enfants (ouvert à tous)
– Soirée DJ
Dimanche 14 juin 2026
Vide granier et marché artisanal.
Inscription au vide-grenier à l’adresse suivante attichycomitedesfetes@gmail.com ou par téléphone au 07 86 49 80 62.
Restauration sur place, et Fête foraine présente !
Le comité des Fêtes d’Attichy organise le week-end de la Saint-Médard.
Au programme, le samedi 13 juin 2026
– Animations Incroyables Talents pour les enfants (ouvert à tous)
– Soirée DJ
Dimanche 14 juin 2026
Vide granier et marché artisanal.
Inscription au vide-grenier à l’adresse suivante attichycomitedesfetes@gmail.com ou par téléphone au 07 86 49 80 62.
Restauration sur place, et Fête foraine présente ! .
Attichy 60350 Oise Hauts-de-France +33 7 86 49 80 62 attichycomitedesfetes@gmail.com
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English :
Attichy’s Comité des Fêtes organizes the Saint-Médard weekend.
On the program, Saturday June 13, 2026
– Incredible Talents entertainment for children (open to all)
– DJ evening
Sunday, June 14, 2026:
Garage sale and craft market.
Register for the garage sale at attichycomitedesfetes@gmail.com or by phone 07 86 49 80 62.
Catering on site, and fair present!
L’événement Week-end de la Saint-Médard Attichy a été mis à jour le 2026-05-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme