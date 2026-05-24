Attichy

Week-end de la Saint-Médard

Attichy Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le comité des Fêtes d’Attichy organise le week-end de la Saint-Médard.

Au programme, le samedi 13 juin 2026

– Animations Incroyables Talents pour les enfants (ouvert à tous)

– Soirée DJ

Dimanche 14 juin 2026

Vide granier et marché artisanal.

Inscription au vide-grenier à l’adresse suivante attichycomitedesfetes@gmail.com ou par téléphone au 07 86 49 80 62.

Restauration sur place, et Fête foraine présente !

Le comité des Fêtes d’Attichy organise le week-end de la Saint-Médard.

Au programme, le samedi 13 juin 2026

– Animations Incroyables Talents pour les enfants (ouvert à tous)

– Soirée DJ

Dimanche 14 juin 2026

Vide granier et marché artisanal.

Inscription au vide-grenier à l’adresse suivante attichycomitedesfetes@gmail.com ou par téléphone au 07 86 49 80 62.

Restauration sur place, et Fête foraine présente ! .

Attichy 60350 Oise Hauts-de-France +33 7 86 49 80 62 attichycomitedesfetes@gmail.com

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English :

Attichy’s Comité des Fêtes organizes the Saint-Médard weekend.

On the program, Saturday June 13, 2026

– Incredible Talents entertainment for children (open to all)

– DJ evening

Sunday, June 14, 2026:

Garage sale and craft market.

Register for the garage sale at attichycomitedesfetes@gmail.com or by phone 07 86 49 80 62.

Catering on site, and fair present!

L’événement Week-end de la Saint-Médard Attichy a été mis à jour le 2026-05-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme