Week-end d’inauguration du site de la villa romaine de Warcq, Chemin de Tournes, Warcq

Informations pratiques

Week-end d’inauguration du site de la villa romaine de Warcq 19 et 20 septembre Chemin de Tournes Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au programme du week-end :

=> Visite guidée (départ en continu) : les archéologues du Conseil départemental vous feront découvrir les vestiges de la villa et partageront avec vous les derniers résultats !

=> Ateliers « Comme un Romain » : Comment s’habillaient-ils ? Et les maisons étaient-elles ornées ? Comment écrivaient-ils ? Et à quoi ressemblait la villa en vrai ?

=> Coin lecture, maquette et jeux.

Chemin de Tournes Chemin de Tournes, 08000 Warcq Warcq 08000 Ardennes Grand Est 0649221469 https://www.cd08.fr/le-service-archeologique-des-ardennes La villa romaine de Warcq a été mise au jour, en premier lieu, lors d’une campagne de fouille préventive en 2017. Plusieurs campagnes de fouilles ont eu lieu entre 2021 et 2025 pour découvrir l’ensemble du bâtiment. Celui-ci se compose d’un corps de logis, d’une galerie de façade, de deux tours d’angle, ainsi que d’un espace thermal. Parking

Site accessible PMR

Au programme du week-end

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