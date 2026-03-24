Week-end en autonomie en pleine nature Ferme des Résilients Brénod
Week-end en autonomie en pleine nature Ferme des Résilients Brénod vendredi 21 août 2026.
Week-end en autonomie en pleine nature
Ferme des Résilients 115 rue Principale Brénod Ain
Tarif : 250 – 250 – 250 EUR
Tarif jusqu’à fin avril.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Découvrez une expérience hors du commun un stage de micro-aventure en pleine nature, organisé à Brénod pour vous initier au trek, à la débrouillardise et à la véritable autonomie en milieu naturel.
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Ferme des Résilients 115 rue Principale Brénod 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 12 04 43 contact@xtreme-academy.com
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English :
Discover an extraordinary experience: a micro-adventure course in the heart of nature, organized in Brénod to introduce you to trekking, resourcefulness and true autonomy in a natural environment.
L’événement Week-end en autonomie en pleine nature Brénod a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey