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Week-end famille Alix au Pays des Merveilles Les Achards

Week-end famille Alix au Pays des Merveilles Les Achards samedi 3 octobre 2026.

Adresse : Salle Le Chatbaret 4 rue du Chanoine Ferré

Ville : 85150 Les Achards

Département : Vendée

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Les Achards

Week-end famille Alix au Pays des Merveilles

Salle Le Chatbaret 4 rue du Chanoine Ferré Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

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Salle Le Chatbaret 4 rue du Chanoine Ferré Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 9 77 48 68 42  lechatbaret@gmail.com

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English :

L’événement Week-end famille Alix au Pays des Merveilles Les Achards a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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