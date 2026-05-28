Week-end famille Alix au Pays des Merveilles Les Achards
Week-end famille Alix au Pays des Merveilles Les Achards samedi 3 octobre 2026.
Les Achards
Week-end famille Alix au Pays des Merveilles
Salle Le Chatbaret 4 rue du Chanoine Ferré Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
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Salle Le Chatbaret 4 rue du Chanoine Ferré Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 9 77 48 68 42 lechatbaret@gmail.com
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English :
L’événement Week-end famille Alix au Pays des Merveilles Les Achards a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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