WEEK-END FESTIF A COMMER Nouvelle salle des fêtes Commer

Informations pratiques

Commer

WEEK-END FESTIF A COMMER

Nouvelle salle des fêtes 4 Zone d’activité le Bas Marboué Commer Mayenne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Comité des Fêtes de Commer organise un week-end festif les samedis 19 et dimanche 20 Septembre à la nouvelle salle des fêtes de la commune.

Deux journées aux ambiances différentes, pensées pour rassembler toutes les générations.

Samedi 19 septembre : une soirée festive

A partir de 19h, un repas dansant placé sous le signe de la convivialité un repas, des animations, de la musique, de la danse et des surprises tout au long de la soirée.

La participation est fixée à 23 €, sur réservation, ou 13 € pour les enfants de 10 ans (même menu en plus petite quantité).

Repas Adulte Menu Viande (au choix Cuisse de Canard ou Jambalaya) ou Menu Poisson

Les inscriptions sont ouvertes auprès du Comité des Fêtes

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Dimanche 20 septembre : une journée d’animations gratuites pour toute la famille

Les visiteurs pourront profiter de

– Une randonnée ouverte à tous ;

– Un marché de producteurs locaux ;

– Une exposition de voitures anciennes ;

– Un espace d’animations pour les enfants ;

– Une restauration sur place toute la journée ;

Cette journée est l’occasion de découvrir les savoir-faire locaux, d’échanger avec les exposants et de partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Le Comité des Fêtes espère accueillir de nombreux visiteurs venus de Commer et des communes voisines pour faire de ce week-end un moment de partage et de bonne humeur. .

Nouvelle salle des fêtes 4 Zone d’activité le Bas Marboué Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 38 28 19

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English :

The Commer Festival Committee is organizing a festive weekend on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, at the town’s new festival hall.

L’événement WEEK-END FESTIF A COMMER Commer a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Mayenne Co