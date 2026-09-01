Informations pratiques

Rivières

Week-end festif à Rivières

Dans le centre bourg Rivières Charente

Tarif : 2 – 2 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Venez nombreux en famille ou entre amis pour un week-end festif et convivial à Rivières, avec de nombreuses animations et une ambiance guinguette.

.

Dans le centre bourg Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 39 60 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all—with family or friends—for a festive and friendly weekend in %E0 Rivi%E8res, featuring plenty of entertainment and a lively open-air café atmosphere.

L’événement Week-end festif à Rivières Rivières a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord