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AGENDA · Rivières

Week-end festif à Rivières Rivières

samedi 12 septembre 2026 · Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Dans le centre bourg
Ville
16110 Rivières
Département
Charente
Tarif
2 2 12

Rivières

Week-end festif à Rivières

Dans le centre bourg Rivières Charente

Tarif : 2 – 2 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Venez nombreux en famille ou entre amis pour un week-end festif et convivial à Rivières, avec de nombreuses animations et une ambiance guinguette.
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Dans le centre bourg Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 39 60 11 

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English :

Come one, come all—with family or friends—for a festive and friendly weekend in %E0 Rivi%E8res, featuring plenty of entertainment and a lively open-air café atmosphere.

L’événement Week-end festif à Rivières Rivières a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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