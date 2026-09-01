Week-end festif à Rivières Rivières
samedi 12 septembre 2026 · Rivières
Informations pratiques
Rivières
Week-end festif à Rivières
Dans le centre bourg Rivières Charente
Tarif : 2 – 2 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Venez nombreux en famille ou entre amis pour un week-end festif et convivial à Rivières, avec de nombreuses animations et une ambiance guinguette.
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Dans le centre bourg Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 39 60 11
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English :
Come one, come all—with family or friends—for a festive and friendly weekend in %E0 Rivi%E8res, featuring plenty of entertainment and a lively open-air café atmosphere.
L’événement Week-end festif à Rivières Rivières a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord