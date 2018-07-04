Week end festif Cave des vignerons du Tursan Cave du Tursan Geaune
Week end festif Cave des vignerons du Tursan Cave du Tursan Geaune vendredi 3 juillet 2026.
Geaune
Week end festif Cave des vignerons du Tursan
Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Vendredi 3 juillet 9h-12h et 14h-18h
Balade dans le vignoble en minibus l’après midi offert
Samedi 4 juillet 8h30-18h
Rando vigneronne 6 et 12 kms RDV 8h30 café d’accueil 9h départ rando 5€ la rando et 20€ rando+déjeuner vigneron / Balade en minibus l’apres midi offert
Dimanche 5 juillet 9h-12h
Offres spéciales sur les vins tout le weekend
Animations sur réservation .
Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
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English : Week end festif Cave des vignerons du Tursan
L’événement Week end festif Cave des vignerons du Tursan Geaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Landes Chalosse
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