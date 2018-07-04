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Week end festif Cave des vignerons du Tursan Cave du Tursan Geaune

Week end festif Cave des vignerons du Tursan Cave du Tursan Geaune

Week end festif Cave des vignerons du Tursan Cave du Tursan Geaune vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Cave du Tursan

Adresse : 30 Rue Saint-Jean

Ville : 40320 Geaune

Département : Landes

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 20 20

Geaune

Week end festif Cave des vignerons du Tursan

Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Vendredi 3 juillet 9h-12h et 14h-18h
Balade dans le vignoble en minibus l’après midi offert
Samedi 4 juillet 8h30-18h
Rando vigneronne 6 et 12 kms RDV 8h30 café d’accueil 9h départ rando 5€ la rando et 20€ rando+déjeuner vigneron / Balade en minibus l’apres midi offert
Dimanche 5 juillet 9h-12h
Offres spéciales sur les vins tout le weekend
Animations sur réservation   .

Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25  reservation@tursan.fr

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English : Week end festif Cave des vignerons du Tursan

L’événement Week end festif Cave des vignerons du Tursan Geaune a été mis à jour le 2026-06-16 par Landes Chalosse

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