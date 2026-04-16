Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune
Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune mardi 7 juillet 2026.
Geaune
Visite de la Cave des Vignerons de Tursan
Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune Landes
Tarif : 0 – 0 – 17 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative des Landes. Découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. La visite se conclut par une dégustation de 5 vins (jus de raisin pour les enfants). Un moment authentique au cœur du Tursan. .
Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
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English : Visite de la Cave des Vignerons de Tursan
L’événement Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune a été mis à jour le 2026-04-16 par Landes Chalosse
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