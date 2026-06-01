Atelier enfants spécial Fête des pères Geaune
Atelier enfants spécial Fête des pères Geaune mercredi 17 juin 2026.
Geaune
Atelier enfants spécial Fête des pères
68 Place de L Hôtel de ville Geaune Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
À l’occasion de la fête des Pères, les enfants sont invités à participer à un atelier créatif pour fabriquer et personnaliser leur propre boîte à outils en bois. Sur réservation.
À l’occasion de la fête des Pères, les enfants sont invités à participer à un atelier créatif pour fabriquer et personnaliser leur propre boîte à outils en bois. Peinture, décoration et assemblage permettront à chacun de créer un cadeau unique, fait avec soin et fierté, à offrir à son papa. Un moment ludique, manuel et plein de créativité ! Sur réservation. .
68 Place de L Hôtel de ville Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 12 68 21
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English : Atelier enfants spécial Fête des pères
For Father’s Day, children are invited to take part in a creative workshop to make and personalize their own wooden toolbox. Reservations required.
L’événement Atelier enfants spécial Fête des pères Geaune a été mis à jour le 2026-06-03 par Landes Chalosse
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