Geaune

Atelier enfants spécial Fête des pères

68 Place de L Hôtel de ville Geaune Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

À l’occasion de la fête des Pères, les enfants sont invités à participer à un atelier créatif pour fabriquer et personnaliser leur propre boîte à outils en bois. Sur réservation.

À l’occasion de la fête des Pères, les enfants sont invités à participer à un atelier créatif pour fabriquer et personnaliser leur propre boîte à outils en bois. Peinture, décoration et assemblage permettront à chacun de créer un cadeau unique, fait avec soin et fierté, à offrir à son papa. Un moment ludique, manuel et plein de créativité ! Sur réservation. .

68 Place de L Hôtel de ville Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 12 68 21

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English : Atelier enfants spécial Fête des pères

For Father’s Day, children are invited to take part in a creative workshop to make and personalize their own wooden toolbox. Reservations required.

L’événement Atelier enfants spécial Fête des pères Geaune a été mis à jour le 2026-06-03 par Landes Chalosse