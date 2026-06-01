Visite de la cave des Vignerons de Tursan, cave des vignerons de Tursan, Geaune
Visite de la cave des Vignerons de Tursan, cave des vignerons de Tursan, Geaune mardi 9 juin 2026.
Visite de la cave des Vignerons de Tursan 9 juin – 7 juillet, les mardis cave des vignerons de Tursan Landes
Tarif visite : 5 € par personne à partir de 18 ans Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:30:00+02:00
Visite & dégustation – Vins de Tursan et des Landes
Partez à la découverte de notre histoire, explorez notre cave et nos chais, et terminez la visite par une dégustation de vins de Tursan et des Landes, directement au cœur de l’appellation.
️ Contenu de la visite
Durée moyenne : 1h30
Visite guidée des chais : cuviers, chai à barriques, espace de mise en bouteilles et conditionnement en BIB
Dégustation commentée d’une sélection de cuvées
ℹ️ Informations pratiques
Site accessible aux personnes à mobilité réduite (sous réserve)
Chaussures fermées obligatoires
Animaux non admis
Visites possibles en français, anglais et espagnol (sur réservation uniquement)
Vente directe à la cave
Vins en vente directe de 4,50 € à 24,90 € la bouteille
Moyens de paiement acceptés : espèces, carte bancaire, chèque
Tarif visite : 5 € par personne à partir de 18 ans Réservation obligatoire
cave des vignerons de Tursan 30 rue saint jean 40320 GEAUNE Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine
Partez à la découverte de notre histoire, explorez notre cave et nos chais, et terminez la visite par une dégustation de vins de Tursan et des Landes, directement au cœur de l’appellation. tursan landes
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