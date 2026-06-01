Visite de la cave des Vignerons de Tursan, cave des vignerons de Tursan, Geaune

Visite de la cave des Vignerons de Tursan 9 juin – 7 juillet, les mardis cave des vignerons de Tursan Landes

Tarif visite : 5 € par personne à partir de 18 ans Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T15:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:30:00+02:00

Visite & dégustation – Vins de Tursan et des Landes

Partez à la découverte de notre histoire, explorez notre cave et nos chais, et terminez la visite par une dégustation de vins de Tursan et des Landes, directement au cœur de l’appellation.

️ Contenu de la visite

Durée moyenne : 1h30

Visite guidée des chais : cuviers, chai à barriques, espace de mise en bouteilles et conditionnement en BIB

Dégustation commentée d’une sélection de cuvées

ℹ️ Informations pratiques

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (sous réserve)

Chaussures fermées obligatoires

Animaux non admis

Visites possibles en français, anglais et espagnol (sur réservation uniquement)

Vente directe à la cave

Vins en vente directe de 4,50 € à 24,90 € la bouteille

Moyens de paiement acceptés : espèces, carte bancaire, chèque

Tarif visite : 5 € par personne à partir de 18 ans Réservation obligatoire

cave des vignerons de Tursan 30 rue saint jean 40320 GEAUNE Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte de notre histoire, explorez notre cave et nos chais, et terminez la visite par une dégustation de vins de Tursan et des Landes, directement au cœur de l’appellation. tursan landes