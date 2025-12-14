Marché traditionnel place de l’Hôtel de Ville Geaune
Marché traditionnel place de l’Hôtel de Ville Geaune jeudi 4 juin 2026.
Marché traditionnel
place de l’Hôtel de Ville Dans la bastide Geaune Landes
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
2026-06-04
Charmant petit marché de village sur la place de la bastide. Les commerçants fromager, maraîcher, vendeur de vêtements et horticulteur en saison… vous y accueillent chaleureusement.
place de l’Hôtel de Ville Dans la bastide Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 50 27
English : Marché traditionnel
Charming little village market on the place de la bastide. The shopkeepers: cheese maker, market gardener, clothes seller and horticulturist in season… welcome you warmly.
