Geaune

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan

Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 14:30:00

fin : 2026-06-16 16:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative des Landes. Découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. La visite se conclut par une dégustation de 5 vins (jus de raisin pour les enfants). Un moment authentique au cœur du Tursan.

Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative des Landes. Découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. La visite se conclut par une dégustation de 5 vins (jus de raisin pour les enfants). Un moment authentique au cœur du Tursan. .

Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

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English : Visite de la Cave des Vignerons de Tursan

Take a behind-the-scenes look at the only cooperative winery in the Landes region. Discover the grape’s journey from harvest to bottling. The visit concludes with a tasting of 5 wines (grape juice for children). An authentic moment in the heart of Tursan.

L’événement Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune a été mis à jour le 2026-04-22 par Landes Chalosse