Week-end festif Salle des fêtes Oradour-Saint-Genest

Salle des fêtes Le bourg Oradour-Saint-Genest Haute-Vienne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Le comité des fêtes d’Oradour Saint Genest vous propose un week-end festif qui débutera le samedi soir par un repas choucroute sur réservation. Suivi le dimanche, à partir de 14h30, d’un défilé de chars dans le bourg. Enfants et parents venez tous déguisés ! .

+33 6 89 48 15 90

