Week-end gourmands Erstein
Week-end gourmands Erstein samedi 23 mai 2026.
Erstein
Week-end gourmands
Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Avis aux gourmands ! Dans une ambiance animée et détendue, venez déguster des spécialités des quatre coins du monde !
Le centre-ville d’Erstein accueillera à cette occasion, des restaurateurs locaux et internationaux, sous forme de stands et de food trucks… Les visiteurs pourront s’évader à la découverte de différents plaisirs gustatifs.
Une animation musicale par DJ sera proposée tout au long du week-end 0 .
Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 66 66 accueil@ville-erstein.fr
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English :
Notice to food lovers! In a lively and relaxed atmosphere, come and taste specialities from all over the world!
L’événement Week-end gourmands Erstein a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried
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