Week-end Jeux d’antan chez Mallarmé, Musée départemental Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine

Informations pratiques

Week-end Jeux d’antan chez Mallarmé 11 et 12 juillet Musée départemental Stéphane Mallarmé Seine-et-Marne

Gratuit pour les enfants / Adultes : droit d’entrée au musée (6€-4€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:00:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T14:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00

Chez Mallarmé, on découvre le 19e siècle en s’amusant ! Bilboquets, toupies, quilles ou encore « jeu de la grenouille » : voyagez en famille au temps du poète grâce à ces jeux d’autrefois qui ont fait la joie de plusieurs générations d’enfants !

Entre deux parties, c’est l’occasion de (re)découvrir la maison du « Prince des poètes » avec son mobilier et sa collection d’objets et d’œuvres d’art ainsi que l’exposition temporaire Constellationˢ.

Musée départemental Stéphane Mallarmé 4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine 77870 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 23 73 27 http://www.musee-mallarme.fr/ https://www.facebook.com/museemallarme De 1874 à sa mort en 1898, Stéphane Mallarmé aima séjourner dans cette ancienne auberge devenue sa maison de vacances, qui fait face à la Seine et à la forêt de Fontainebleau. Aujourd’hui, le musée qui lui est consacré restitue le charme de cette villégiature à travers les meubles et les objets familiers du poète, telle la « table des mardis », autour de laquelle s’assirent des artistes célèbres, sa bibliothèque et des œuvres de ses amis peintres et sculpteurs : Gauguin, Whistler, Degas…

Dans les salles du rez-de-chaussée, les expositions temporaires complètent l’évocation de cet écrivain exceptionnel qui joua un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de son temps.

Le beau jardin fleuri et fruitier où Mallarmé aimait « faire leur toilette aux fleurs avant la [sienne] » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. Gare SNCF de Fontainebleau-Avon puis bus Véolia n°4, 5 ou 6 arrêt Laffemas ou Mallarmé, ou gare SNCF Vulaines-sur-Seine-Samoreau puis 5 min à pied

Bilboquets, toupies, quilles ou encore « jeu de la grenouille » : les jeux d’antan investissent le jardin du poète ! jeu famille

Patrice Quillet