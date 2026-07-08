Week-end jeux Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born
samedi 29 août 2026 · Espace Benjamin Bacqué · Saint-Julien-en-Born
Informations pratiques
Saint-Julien-en-Born
Week-end jeux
Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Jeux de société plateau, cartes, ambiance, jeu à cocher…
Pâtisserie maison et boissons en vente sur place.
Accès gratuit.
Le Samedi de 19h à 23h et le dimanche de 14h à 18h.
Informations par mail chifousmi@gmail.com ou sur les réseaux sociaux. .
Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine chifousmi@gmail.com
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English : Week-end jeux
L’événement Week-end jeux Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-06-29 par Côte Landes Nature Tourisme
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