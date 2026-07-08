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Week-end jeux Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born

samedi 29 août 2026 · Espace Benjamin Bacqué · Saint-Julien-en-Born

Week-end jeux Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Espace Benjamin Bacqué
Adresse
201 route des lacs
Ville
40170 Saint-Julien-en-Born
Département
Landes
Tarif

Saint-Julien-en-Born

Week-end jeux

Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Jeux de société plateau, cartes, ambiance, jeu à cocher…
Pâtisserie maison et boissons en vente sur place.
Accès gratuit.
Le Samedi de 19h à 23h et le dimanche de 14h à 18h.
Informations par mail chifousmi@gmail.com ou sur les réseaux sociaux.   .

Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine   chifousmi@gmail.com

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English : Week-end jeux

L’événement Week-end jeux Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-06-29 par Côte Landes Nature Tourisme

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