Oyré

WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Le Groupement de foot JEUNES AVENIR 86 organise son

**WEEK-END LOTO**

– **SAMEDI 27 JUIN 2026**

Ouverture des portes à 18h30

Début des jeux à 20h.

– **DIMANCHE 28 JUIN 2026**

Ouverture des portes à 12h30

Début des jeux à 14h

à la Salle des Fêtes de OYRÉ

_**Réservation conseillée au 07.80.41.54.87**_

_**Animée par Elsa**_

Restauration et buvette sur place .

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 41 54 87

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English : WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026

L’événement WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026 Oyré a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne