Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026 salle des fêtes Edouard Suire Oyré

WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026 salle des fêtes Edouard Suire Oyré

WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026 salle des fêtes Edouard Suire Oyré samedi 27 juin 2026.

Lieu : salle des fêtes Edouard Suire

Adresse : 3 route de Leugny

Ville : 86220 Oyré

Département : Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Oyré

WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

Le Groupement de foot JEUNES AVENIR 86 organise son
**WEEK-END LOTO**
– **SAMEDI 27 JUIN 2026**
Ouverture des portes à 18h30
Début des jeux à 20h.
– **DIMANCHE 28 JUIN 2026**
Ouverture des portes à 12h30
Début des jeux à 14h
à la Salle des Fêtes de OYRÉ
_**Réservation conseillée au 07.80.41.54.87**_
_**Animée par Elsa**_
Restauration et buvette sur place   .

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 41 54 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026

L’événement WEEK-END LOTO LES 27 ET 28 JUIN 2026 Oyré a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne