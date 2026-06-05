Week-end musical au Château de Dumphlun Domaine de Dumphlun Billy-Chevannes vendredi 24 juillet 2026.

Billy-Chevannes

Week-end musical au Château de Dumphlun

Domaine de Dumphlun Château de Dumphlun Billy-Chevannes Nièvre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-26 20:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Week-end musical et festif au Château de Dumphlun à Billy-Chevannes (58)

Programmation placée sous le signe du romantique

24.07.2026 à 20h récital Chopin avec le pianiste Pierre Tassel sur un piano Erard de 1917

25.07.2026 à 17h concert jeune talent avec la violoncelliste nivernaise Maïa Bouchy, diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles, en duo de violoncelles sur des airs d’opéras avec Bertille Arrué

25.07.2026 à 20h concert découverte de Marco Anzoletti, compositeur italien romantique avec le Duo Gallis. Bertille Arrué, violoncelle et Mathieu Lamouroux, alto

26.07.2026 à 11h visite musicale du château avec la violoncelliste Bertille Arrué

26.07.2026 à 17h concert de clôture avec tous les musiciens autour d’un programme romantique .

Domaine de Dumphlun Château de Dumphlun Billy-Chevannes 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 41 19 78

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English : Week-end musical au Château de Dumphlun

L’événement Week-end musical au Château de Dumphlun Billy-Chevannes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cap Grand Nevers