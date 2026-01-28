week-end parenthèse féminine (PALINGES) Le Nid aux Papillons Palinges

Informations pratiques

Palinges

week-end parenthèse féminine (PALINGES)

Le Nid aux Papillons 42 Lieu-dit Le Marot Palinges Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-17 2026-11-07

Week-end ressourçant pour femmes “Retrouve-toi, rayonne, et crée des liens au cœur de la nature”

La formule magique pour se ressourcer et créer dans un coin de Paradis !

Entourée de femmes bienveillantes et inspirantes pendant mon divorce (qui a duré 10 ans) j’ai eu le désir, à mon tour, de t’offrir un espace accueillant, détendant, ressourçant et créatif.

Un havre de paix pour te reconnecter à toi-même

Imagine deux jours suspendus, bercés par le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et l’air pur de la campagne. Ce week-end est conçu pour te poser, te recentrer et te sentir soutenue dans un cadre apaisant, loin du bruit du quotidien. Ici, pas de pression, pas de jugements — juste un espace bienveillant où tu peux écouter ton cœur, clarifier tes pensées et oser être toi-même, sans compromis.

Que tu traverses une période de doute, que tu cherches à te recentrer ou simplement à te faire du bien en bonne compagnie, ce moment est fait pour toi. Tu n’es pas seule autour de toi, des femmes partagent cette même quête de sérénité et de connexion authentique.

Ce week-end allie calme, créativité et connexion, avec des activités pensées pour nourrir ton âme et ton esprit. Chaque moment est une invitation à te faire du bien, à t’écouter et à oser exprimer qui tu es vraiment.

?? Une expérience complète et authentique avec l’hébergement dans le gîte cosy, ??les repas à base de produits de saison et locaux, les moments de détente, ??les activités artistiques et ludiques et ?? des surprises ??

L’équilibre parfait entre plaisir et bien-être.

Je t’accompagne avec mes années d’expertise en peinture et mes connaissances et je te guide avec douceur et respect de ton rythme.

Pourquoi ce week-end est fait pour toi ?

Parce que tu mérites un moment pour toi.

Parce que tu as le droit de prendre de la place, sans attendre la permission.

Parce que tu n’es pas seule dans tes questionnements ou tes rêves.

Parce que la nature a ce pouvoir de te rappeler qui tu es vraiment.

Prête à te laisser porter ?

Ce week-end est une invitation à te faire du bien, à oser être toi et à créer des liens authentiques. Respire, lâche prise, et laisse-toi surprendre.

Si tu sens que ce moment est ce dont tu as besoin, n’hésite pas à réserver ta place — les places sont limitées pour garder une énergie intimiste et bienveillante.

?? Ce n’est pas qu’un lieu, c’est une véritable expérience où chaque instant est propice à votre épanouissement. .

Le Nid aux Papillons 42 Lieu-dit Le Marot Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 67 82 09 bienvenue@lenidauxpapillons.fr

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English : week-end parenthèse féminine (PALINGES)

L’événement week-end parenthèse féminine (PALINGES) Palinges a été mis à jour le 2026-07-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)