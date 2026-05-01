Morville-sur-Andelle

Week-end pause et modelage

78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Offrez-vous une parenthèse hors du temps en Normandie un week-end pour ralentir, respirer et renouer avec votre créativité à travers le modelage de la terre.

Dans un cadre naturel et ressourçant, entre silence, nature, sauna et moments conviviaux, laissez émerger le geste en toute simplicité, sans pression ni performance.

Accessible à tous, débutants comme initiés — du 30 au 31 mai 2026 à L’Écrin de l’Andelle, à 1h30 de Paris. .

78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 28 77 44 contact@ecrinandelle.fr

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English : Week-end pause et modelage

L’événement Week-end pause et modelage Morville-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray