Week-end reconstitution 1914 1918 à la Vallée Moreau route de Binarville Vienne-le-Château

Informations pratiques

Vienne-le-Château

Week-end reconstitution 1914 1918 à la Vallée Moreau

route de Binarville Camp de la Vallée Moreau Vienne-le-Château Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Tout public

Revivez l’espace d’un week-end la Grande Guerre au camp de la Vallée Moreau grâce à des groupes de reconstitution historique.

Au programme visites guidées, animations, Histoire vivante, tirs au canon, démonstrations…

Restauration sur place. .

route de Binarville Camp de la Vallée Moreau Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

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English : Week-end reconstitution 1914 1918 à la Vallée Moreau

L’événement Week-end reconstitution 1914 1918 à la Vallée Moreau Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne