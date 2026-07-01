Week-end reconstitution 1914 1918 à la Vallée Moreau route de Binarville Vienne-le-Château
samedi 18 juillet 2026 · route de Binarville · Vienne-le-Château
Informations pratiques
Vienne-le-Château
Week-end reconstitution 1914 1918 à la Vallée Moreau
route de Binarville Camp de la Vallée Moreau Vienne-le-Château Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Tout public
Revivez l’espace d’un week-end la Grande Guerre au camp de la Vallée Moreau grâce à des groupes de reconstitution historique.
Au programme visites guidées, animations, Histoire vivante, tirs au canon, démonstrations…
Restauration sur place. .
route de Binarville Camp de la Vallée Moreau Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
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English : Week-end reconstitution 1914 1918 à la Vallée Moreau
L’événement Week-end reconstitution 1914 1918 à la Vallée Moreau Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne