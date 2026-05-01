Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne
Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne samedi 23 mai 2026.
Nans-sous-Sainte-Anne
Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits
Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne Doubs
Tarif : 320 – 320 – 320 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Retraite de 3 jours 2 nuits
Au programme
Des séances de Hatha Yoga
Des expériences de respiration
Des assises médiatives
Du Yoga Nidra
Des pratiques en plein air
Du temps pour soi, pour explorer, se promener et se recentrer .
Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 62 17 90 contact@hopiyoga.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits
L’événement Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON