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Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne

Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne

Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Lison des Sources

Adresse : 19 Grande Rue

Ville : 25330 Nans-sous-Sainte-Anne

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif : 320 320 320 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nans-sous-Sainte-Anne

Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits

Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Tarif : 320 – 320 – 320 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Retraite de 3 jours 2 nuits
Au programme
Des séances de Hatha Yoga
Des expériences de respiration
Des assises médiatives
Du Yoga Nidra
Des pratiques en plein air
Du temps pour soi, pour explorer, se promener et se recentrer   .

Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 62 17 90  contact@hopiyoga.com

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English : Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits

L’événement Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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