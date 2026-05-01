Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Lison des Sources Nans-sous-Sainte-Anne

Nans-sous-Sainte-Anne

Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits

Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Tarif : 320 – 320 – 320 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Retraite de 3 jours 2 nuits

Au programme

Des séances de Hatha Yoga

Des expériences de respiration

Des assises médiatives

Du Yoga Nidra

Des pratiques en plein air

Du temps pour soi, pour explorer, se promener et se recentrer .

Lison des Sources 19 Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 62 17 90 contact@hopiyoga.com

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English : Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits

L’événement Week-end Yoga Retraite de 3 jours 2 nuits Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON