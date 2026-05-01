Weekend Arts Festifs Salle Wapalleria La Vaupalière

La Vaupalière

Weekend Arts Festifs

Salle Wapalleria Rue de l’Église La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:30:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Pour un week-end, l’art est mis en avant !

Du 29 au 31 mai, la commune de la Vaupalière met à l’honneur tout le monde de l’art.

Au programme de la cérémonie d’ouverture du vendredi 29 mai

– 19h Vernissage accompagné en musique par Didier Notre Dame

– 19h30 Concert de musiques du monde avec le Trio concordance

– 21h30 DIMET accompagné par Jean-Jacques Boucher

Au programme du salon du livre du samedi 30 mai

– 10h Inauguration du salon du livre et spectacle pour enfant Attention livre piégé par l’association Gourm’en disent

– 10h30-11h30 La P’tite récré la belle et la bête , comédie musicale/spectacle enfant

– 11h30 Conférence à la découverte des Vikings par Les enfants de Rollon

– 12h-13h55 Concert du groupe Hound Dogs

– 14h05-15h Pièce de théâtre Cousins Peter’s par la troupe Scène en boucle

– 15h10-16h15 Pièce de théâtre Le Lien par le Théâtre de l’étoupe

– 16h20-17h15 Pièce de théâtre De l’amour par la troupe Coup de théâtre

– 17h25-18h05 Comédie Au pays de Candice par l’Association Phoenix Vallée du Cailly

– 18h10-19h10 Spectacle de avec Danse Country Vallée Club

– 19h15-20h45 Musique celtique avec Celtic Rose Band

– 20h50-21h50 Festival de danse par Vespa’Danse

– 21h55-00h55 Concert Pop-Rock avec le groupe WE-PLAY

– 23h Feu d’Artifice

Au programme des expositions sur la mode du dimanche 31 mai

– 10h30-11h25 Spectacle pour enfants Les contes voyagent autour du monde par l’Association Et Cric-Et-Crac-Contes et Rencontres

– 11h30-14h Concert par le groupe Moi et l’autre

– 14h10-15h20 Comédie L’amant de ma femme me trompe par l’Association Phoenix Vallée du Cailly

– 15h30-16h30 Comédie Ma femme est tombée sur la tête par l’Association Gourm’en disent

– 16h40-17h50 Comédie 1h22 avant la fin par l’Association Gourm’en disent

– 17h50 Défilé des nouvelles tendances de seconde main

– 18h-19h Défilé de mode des grands créateurs Normands

– 19h Fin de l’évènement

En plus de cette programmation, retrouvez tout au long du week-end un village viking, une exposition d’arts visuels et une buvette

Venez nombreux ! .

Salle Wapalleria Rue de l’Église La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie weekendartsfestifs@gmail.com

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English : Weekend Arts Festifs

L’événement Weekend Arts Festifs La Vaupalière a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin