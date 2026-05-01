Weekend Arts Festifs Salle Wapalleria La Vaupalière
Weekend Arts Festifs Salle Wapalleria La Vaupalière vendredi 29 mai 2026.
La Vaupalière
Weekend Arts Festifs
Salle Wapalleria Rue de l’Église La Vaupalière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:30:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Pour un week-end, l’art est mis en avant !
Du 29 au 31 mai, la commune de la Vaupalière met à l’honneur tout le monde de l’art.
Au programme de la cérémonie d’ouverture du vendredi 29 mai
– 19h Vernissage accompagné en musique par Didier Notre Dame
– 19h30 Concert de musiques du monde avec le Trio concordance
– 21h30 DIMET accompagné par Jean-Jacques Boucher
Au programme du salon du livre du samedi 30 mai
– 10h Inauguration du salon du livre et spectacle pour enfant Attention livre piégé par l’association Gourm’en disent
– 10h30-11h30 La P’tite récré la belle et la bête , comédie musicale/spectacle enfant
– 11h30 Conférence à la découverte des Vikings par Les enfants de Rollon
– 12h-13h55 Concert du groupe Hound Dogs
– 14h05-15h Pièce de théâtre Cousins Peter’s par la troupe Scène en boucle
– 15h10-16h15 Pièce de théâtre Le Lien par le Théâtre de l’étoupe
– 16h20-17h15 Pièce de théâtre De l’amour par la troupe Coup de théâtre
– 17h25-18h05 Comédie Au pays de Candice par l’Association Phoenix Vallée du Cailly
– 18h10-19h10 Spectacle de avec Danse Country Vallée Club
– 19h15-20h45 Musique celtique avec Celtic Rose Band
– 20h50-21h50 Festival de danse par Vespa’Danse
– 21h55-00h55 Concert Pop-Rock avec le groupe WE-PLAY
– 23h Feu d’Artifice
Au programme des expositions sur la mode du dimanche 31 mai
– 10h30-11h25 Spectacle pour enfants Les contes voyagent autour du monde par l’Association Et Cric-Et-Crac-Contes et Rencontres
– 11h30-14h Concert par le groupe Moi et l’autre
– 14h10-15h20 Comédie L’amant de ma femme me trompe par l’Association Phoenix Vallée du Cailly
– 15h30-16h30 Comédie Ma femme est tombée sur la tête par l’Association Gourm’en disent
– 16h40-17h50 Comédie 1h22 avant la fin par l’Association Gourm’en disent
– 17h50 Défilé des nouvelles tendances de seconde main
– 18h-19h Défilé de mode des grands créateurs Normands
– 19h Fin de l’évènement
En plus de cette programmation, retrouvez tout au long du week-end un village viking, une exposition d’arts visuels et une buvette
Venez nombreux ! .
Salle Wapalleria Rue de l’Église La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie weekendartsfestifs@gmail.com
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English : Weekend Arts Festifs
L’événement Weekend Arts Festifs La Vaupalière a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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