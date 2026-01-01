Mojito Party La Vaupalière
Mojito Party La Vaupalière vendredi 30 janvier 2026.
Mojito Party
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-05-29 23:30:00
Date(s) :
2026-01-30 2026-04-03 2026-05-29
SOIRÉE SPÉCIALE MOJITO pour tout dîner, 1 mojito acheté = 1 mojito offert !
Pour toute réservation, contactez-nous au 02.35.330.330.
Chaque vendredi, une soirée à thème ou des offres spéciales.
Venez dîner au restaurant du Clos de la Vaupalière, à seulement 5 minutes de Rouen et découvrir notre carte faite maison.
Ouvert midi et soir du lundi au vendredi.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale. .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30
English : Mojito Party
