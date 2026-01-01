Soirée Apéro plancha La Vaupalière

Soirée Apéro plancha

Soirée spéciale Apéro Plancha venez dîner à 4 adultes, nous vous offrons une plancha charcuterie pour accompagner votre apéritif !

Pour toute réservation, contactez-nous au 02.35.330.330.

Chaque vendredi, une soirée spéciale ou à thème dans notre restaurant !

Venez dîner au restaurant du Clos de la Vaupalière, dans une ambiance gentleman farmer, à seulement 5 minutes de Rouen et découvrir notre carte faite maison.

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi.

Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale. .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr

