Soirée Apéro plancha La Vaupalière
Soirée Apéro plancha La Vaupalière vendredi 16 janvier 2026.
Soirée Apéro plancha
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 19:30:00
fin : 2026-05-22 23:30:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-03-27 2026-05-22
Soirée spéciale Apéro Plancha venez dîner à 4 adultes, nous vous offrons une plancha charcuterie pour accompagner votre apéritif !
Pour toute réservation, contactez-nous au 02.35.330.330.
Chaque vendredi, une soirée spéciale ou à thème dans notre restaurant !
Venez dîner au restaurant du Clos de la Vaupalière, dans une ambiance gentleman farmer, à seulement 5 minutes de Rouen et découvrir notre carte faite maison.
Ouvert midi et soir du lundi au vendredi.
Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale. .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Apéro plancha
L’événement Soirée Apéro plancha La Vaupalière a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin