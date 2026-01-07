Spritz Party La Vaupalière

Spritz Party

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-05-15

Le restaurant du Clos de La Vaupalière vous invite à sa Spritz Party !

Pour tout dîner, 1 Spritz acheté = 1 Spritz offert !

Chaque vendredi, une soirée à thème ou des offres spéciales.

Venez dîner au restaurant du Clos de la Vaupalière, à seulement 5 minutes de Rouen et découvrir notre carte faite maison.

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale. .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr

