Spritz Party La Vaupalière
Spritz Party La Vaupalière vendredi 20 février 2026.
Spritz Party
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-05-15
Le restaurant du Clos de La Vaupalière vous invite à sa Spritz Party !
Pour tout dîner, 1 Spritz acheté = 1 Spritz offert !
Chaque vendredi, une soirée à thème ou des offres spéciales.
Venez dîner au restaurant du Clos de la Vaupalière, à seulement 5 minutes de Rouen et découvrir notre carte faite maison.
Ouvert midi et soir du lundi au vendredi.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale. .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 03 30 contact@closvaupaliere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spritz Party
L’événement Spritz Party La Vaupalière a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin