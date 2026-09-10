Weekend de Roller Derby | En 2 Roues Libres, Gymnase du croissant, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Gymnase du croissant · Nantes
Informations pratiques
Weekend de Roller Derby | En 2 Roues Libres 12 et 13 septembre Gymnase du croissant Loire-Atlantique
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Plus vite. Plus fort. Toujours en équipe✌️
Après une première édition « En Roues Libres » lancée à toute vitesse,
Le Roller Derby Nantes Atlantique est de retour pour un nouveau week-end placé sous le signe de l’adrénaline et de la vitesse ! Deux jours de matchs, un Roller Disco le samedi soir pour patiner tous ensemble, et sur place restauration, buvette et stands vous attendent.
INFOS PRATIQUES
12 & 13 septembre 2026
Gymnase du Croissant (29 Rue du Croissant, 44300 Nantes)
️ Prix Libre
Lien streaming : (à venir)
️ Design par @athropa_
MATCHS
SAMEDI
10h Jules Vénères vs UB All Gender
12h Jules Vénères vs UB Toulouse Open
14h UB Toulouse Open vs UB All Gender
16h Abyssales vs Brain Damage
18h Roller Disco — ramenez vos patins !
DIMANCHE
10h15 UB Junior N3 vs UB Junior N3
12h15 Krak’Ta’Teen vs UB N2 White
14h Hors la Loire vs SAM Open
16h Titanesques vs Porcelain Dolls
Gymnase du croissant 29 Rue du Croissant , Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « administration@rdna.fr »}]
12 & 13 SEPT 2026 – WEEKEND ROLLER DERBY À NANTES Matchs, Roller Disco, restauration sur place, entrée prix libre au gymnase du Croisant. Le RDNA vous accueille en roues libres !
@athropa_
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