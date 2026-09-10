UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Weekend de Roller Derby | En 2 Roues Libres, Gymnase du croissant, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Gymnase du croissant · Nantes

Weekend de Roller Derby | En 2 Roues Libres, Gymnase du croissant, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Gymnase du croissant
Adresse
29 Rue du Croissant , Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre

Weekend de Roller Derby | En 2 Roues Libres 12 et 13 septembre Gymnase du croissant Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Plus vite. Plus fort. Toujours en équipe✌️

Après une première édition « En Roues Libres » lancée à toute vitesse,
Le Roller Derby Nantes Atlantique est de retour pour un nouveau week-end placé sous le signe de l’adrénaline et de la vitesse ! Deux jours de matchs, un Roller Disco le samedi soir pour patiner tous ensemble, et sur place restauration, buvette et stands vous attendent.

INFOS PRATIQUES
12 & 13 septembre 2026
Gymnase du Croissant (29 Rue du Croissant, 44300 Nantes)
️ Prix Libre
Lien streaming : (à venir)
️ Design par @athropa_

MATCHS
SAMEDI
10h Jules Vénères vs UB All Gender
12h Jules Vénères vs UB Toulouse Open
14h UB Toulouse Open vs UB All Gender
16h Abyssales vs Brain Damage
18h Roller Disco — ramenez vos patins !

DIMANCHE
10h15 UB Junior N3 vs UB Junior N3
12h15 Krak’Ta’Teen vs UB N2 White
14h Hors la Loire vs SAM Open
16h Titanesques vs Porcelain Dolls

Gymnase du croissant 29 Rue du Croissant , Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « administration@rdna.fr »}]
12 & 13 SEPT 2026 – WEEKEND ROLLER DERBY À NANTES Matchs, Roller Disco, restauration sur place, entrée prix libre au gymnase du Croisant. Le RDNA vous accueille en roues libres !

@athropa_

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)