Week’Incox Damazan
Week’Incox Damazan vendredi 24 juillet 2026.
Damazan
Week’Incox
Lac du Moulineau Damazan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi 17h Arrivée des premiers participants
Samedi toute la journée activités, jeux, village exposant, buvette, restauration
Samedi soir Repas sur réservation + concert
Dimanche 10h Balade
Dimanche 16h Tirage tombola, remise des prix, clôture du week-end
Volkswagen Aircooled. T3, Golf 1 et 2 acceptées
Visiteurs gratuits 10€ par véhicule exposé
Buvette et restauration sur place
Activités, jeux, concert, cruising, soirée DJ
Village exposant tout le week-end .
Lac du Moulineau Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 03 78 lesincox.47@gmail.com
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English : Week’Incox
L’événement Week’Incox Damazan a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas