Damazan

Week’Incox

Lac du Moulineau Damazan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 17h Arrivée des premiers participants

Samedi toute la journée activités, jeux, village exposant, buvette, restauration

Samedi soir Repas sur réservation + concert

Dimanche 10h Balade

Dimanche 16h Tirage tombola, remise des prix, clôture du week-end

Volkswagen Aircooled. T3, Golf 1 et 2 acceptées

Visiteurs gratuits 10€ par véhicule exposé

Buvette et restauration sur place

Activités, jeux, concert, cruising, soirée DJ

Village exposant tout le week-end .

Lac du Moulineau Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 03 78 lesincox.47@gmail.com

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English : Week’Incox

L’événement Week’Incox Damazan a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas