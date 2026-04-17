WEIRD OMEN EN CONCERT !!!! Marvejols

Marvejols

WEIRD OMEN EN CONCERT !!!!

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Trio déglingué au line-up atypique que nous avons eu le plaisir immense de programmer au Marveloz Pop 2025, et qui y avait délivré une prestation magistrale au pied de la grande scène du festival, alors que le staff technique avait plié bagage et que l’orage nous avait contraint à écourter le set d’OV qui ouvrait la soirée (et à annuler purement et simplement le 2nd groupe prévu, alors que les fes

Trio déglingué au line-up atypique que nous avons eu le plaisir immense de programmer au Marveloz Pop 2025, et qui y avait délivré une prestation magistrale au pied de la grande scène du festival, alors que le staff technique avait plié bagage et que l’orage nous avait contraint à écourter le set d’OV qui ouvrait la soirée (et à annuler purement et simplement le 2nd groupe prévu, alors que les festivalier.e.s se réfugiaient dans l’église pour s’abriter de la pluie torrentielle…), WEIRD OMEN n’a pas hésité une seconde à braver les intempéries pour débiter son garage primitif unique, quelles que soient les circonstances, en un déluge de cuivre trash, de reverb’ et de fuzzzzz.

Une transe garage cryptique où se mêlent sonorités 60’s cabossées et néo-garage psychédélique caverneux. Avec cinq albums et de nombreux singles au compteur depuis leur formation en 2012, les WEIRD OMEN et leur formule incomparable batterie-guitare-saxophone baryton font groover les foules avec frénésie partout où ils passent. Un ovni musical à ne manquer sous aucun prétexte, que vous les ayez loupé lors de leur passage à Marvejols l’an dernier ou que vous en vouliez encore, à l’instar de tou.te.s les bénévoles du Sillon Lauzé !! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

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English :

A ramshackle trio with an atypical line-up that we had the immense pleasure of programming at Marveloz Pop 2025, and who delivered a masterful performance at the foot of the festival’s main stage, even though the technical staff had packed up and the storm had forced us to cut short OV’s opening set (and to cancel the 2nd band altogether, even though the fes

L’événement WEIRD OMEN EN CONCERT !!!! Marvejols a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Gévaudan Destination