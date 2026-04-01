Marvejols

SOIRÉE PLATINES FUNK

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Afin de soutenir le projet ‘Danser La Traverse’, un projet d’insertion par la danse mené par l’association La Traverse, le Sillon Lauzé vous propose une grande soirée funk le samedi 25 avril.

Animée par les DJs bénévoles du Sillound System et leurs invité.e.s, cette soirée musicale, solidaire et dansante sera l’occasion de groover sur les sons les plus funky du moment et des décennies précédentes.

Le projet ‘Danser La Traverse’, démarré en Janvier 2026 (et pour lequel le Sillon Lauzé met son local à disposition une fois par mois), a pour but de favoriser l’inclusion, de créer du lien social et de permettre la création d’un petit spectacle avec les personnes accompagnées par La Traverse, dans le cadre de leur demande d’asile, à Marvejols et à Mende. .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie contact@sillonLZ.fr

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English :

L’événement SOIRÉE PLATINES FUNK Marvejols a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Gévaudan Destination