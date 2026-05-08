West Beach Party Dox’Art West Bar Pirou

Pirou

West Beach Party Dox’Art

West Bar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Des fêtes de plage pour ponctuer l’été le début, le milieu, la fin. Des collectifs locaux qui viennent animer notre bout de plage avec leurs styles, leurs vibes et leurs crew. Soul/ Beat, Techno-House, Surf Pop on glisse d’un monde à l’autre et on danse sur la plage.

31/07/2026 Beach Party Dox’Art.

On ne présente plus le collectif Dox’Art à la tête d’un des plus réussi festival du coin. On reprend rendez-vous avec eux cette année pour leur sortie à la plage.

Les Beach Parties commencent tôt et finissent tôt pour préserver l’écosystème de Pirou Beach les habitants des dunes et les campeurs estivaux. .

West Bar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73 contact@west-bar.fr

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English : West Beach Party Dox’Art

L’événement West Beach Party Dox’Art Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche