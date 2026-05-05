West Beach Party Retour de plage West Bar Pirou

Pirou

West Beach Party Retour de plage

West Bar Esplanade du Camping Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Des fêtes de plage pour ponctuer l’été: le début, le milieu, la fin. Des collectifs locaux qui viennent animer notre bout de plage avec leurs styles, leurs vibes et leurs crew. Soul/ Beat, Techno-House, Surf Pop on glisse d’un monde à l’autre et on danse sur la plage.

14/08/2026 Beach Party Retour de plage.

RadioCoconut, collectif et label indépendant normand fête ses 4 ans avec une mini tournée locale. On est ravi de les accueillir avec leurs surf pop, leurs chill vibes et leurs sens de la fête.

Les Beach Parties commencent tôt et finissent tôt pour préserver l’écosystème de Pirou Beach les habitants des dunes et les campeurs estivaux. .

West Bar Esplanade du Camping Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73 contact@west-bar.fr

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English : West Beach Party Retour de plage

L’événement West Beach Party Retour de plage Pirou a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche