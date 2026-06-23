Westie on the promenade Centre Expo Congrès Mandelieu-la-Napoule
samedi 4 juillet 2026 · Centre Expo Congrès · Mandelieu-la-Napoule
Informations pratiques
Mandelieu-la-Napoule
Westie on the promenade
Centre Expo Congrès 836, boulevard des écureuils Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-04
Bienvenue à l’un des plus grand festival de West Coast Swing d’Europe !
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Centre Expo Congrès 836, boulevard des écureuils Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 09 61 94 legaswing@gmail.com
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English :
Welcome to one of Europe’s biggest West Coast Swing festivals!
L’événement Westie on the promenade Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule