Wet Side Story- Campagne Mecanic Place de Presteigne Ligné
dimanche 20 septembre 2026 · Place de Presteigne · Ligné
Informations pratiques
Ligné
Wet Side Story- Campagne Mecanic
Place de Presteigne Parc du Préambule Ligné Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez regarder le spectacle Wet Side Story, le Samedi 20 Septembre.
Wet Side Story est une plongée en apnée, qui sent bon le bain moussant et les rêves d’enfants. Un spectacle décalé, plein de fraîcheur, qui fait de la salle de bain le lieu de toutes les possibilités, où l’absurde côtoie la poésie et où chaque éclaboussure devient une note de musique.
Les fleurs de douche se transforment en accessoires de jonglerie, et une simple baignoire devient un drakkar prêt à l’abordage.
Chaque élément de cette salle de bain revisitée devient un prétexte à l’invention, à l’humour et à la surprise!
Alors prêts à embarquer? .
Place de Presteigne Parc du Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18 espace.culturel@ligne.fr
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English :
Come see the show *Wet Side Story* on Saturday, September 20.
L’événement Wet Side Story- Campagne Mecanic Ligné a été mis à jour le 2026-08-01 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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