What the funk ! Jam 4 Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 21:00 –

Gratuit : non Selon la journée Tout public

C’est le retour de What the funk ! Jam 4Au programme :???? Vendredi 11 septembreBefore party (DJ set & open cypher)????Lieu : Aerofab????Horaires : 21h – 01h????Prix libre???? Samedi 12 septembreEn collaboration avec @topcircle ????Battle 3vs3 break & 2v2 Top rock by @toprockcircle????Lieu : @ateliersdebitche???? Busway C4 arrêt Cité des congrès????Horaires : 14h – 20h????Billetterie :- Adultes : 7€ en prévente / 10€ sur place- Enfants (- 12ans) : 5€ en prévente/ 7€ sur place .Buvette sur place ???????? After party : Dj set???? Le bras de FerAdresse : 20 Bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes????Horaires : 21h 1h30???? Dimanche 14 septembreAfter de l’after : Worshop, BBQ & jam????Lieu : CSC BellevueAdresse : 25 Rue du Jamet, 44100 Nantes????Horaires : 11h – 16h11h- 13h : Workshop Break , infos à venir .13h 16h : BBQ , Radio & Jam

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

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