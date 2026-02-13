Wi*-La Peau des arbres, Château d’Allègre-les-Fumades, Allègre-les-Fumades

Wi*-La Peau des arbres 18 et 19 mai Château d’Allègre-les-Fumades Gard

de 6€ à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T20:30:00+02:00 – 2026-05-18T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-19T20:30:00+02:00 – 2026-05-19T21:45:00+02:00

Pourquoi danser ? Pour qui ? En quelles occasions ? Comment intégrer davantage de danse dans nos vies ? La chorégraphe et danseuse Nathalie Pernette est à la recherche d’un espace magique et spirituel, d’un espace d’ivresse collective, d’harmonie, d’hommage et de célébration. Wi – La Peau des arbres est un projet de communion dansée en forêt, ici à proximité du Château d’Allègre-les-Fumades.

Habitants visibles et invisibles de la forêt, animaux que l’on entend, que l’on devine, qui nous respirent, branches qui chantent au souffle du vent, êtres surnaturels, présents sous une pierre, au fond d’un ruisseau ou au coeur du brouillard, tous sont conviés au spectacle. La pièce souhaite remettre l’homme à une plus juste place, espèce parmi les espèces, partie d’un tout qui le dépasse, incapable de se mettre au rythme d’un chêne ou d’un torrent, d’écouter les paroles du vent ou la voix de l’écorce. La danse organique et puissante de Nathalie Pernette nous prend par la main et nous amène dans une balade enchantée à la fin du jour, au début de la nuit. Wi, c’est la peau des arbres, incarnée par les corps et les coeurs des danseurs, et peut-être les vôtres aussi ?

Pensez à prendre une lampe de poche !

Rendez-vous au parking.

* Le soleil, la lune, la puissance de la création en Sioux Lakota Teton

Avec le soutien de la Maison de l’eau, Théâtre d’Allègre-les-Fumades et l’association de sauvegarde du Château d’Allègre.

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. L’Europe investit dans les zones rurales.

Château d'Allègre-les-Fumades D37, 30500 Allègre-les-Fumades Allègre-les-Fumades 30500 Gard Occitanie https://lecratere.fr/spectacle/wi-la-peau-des-arbres/ https://billetterie.legilog.fr/lecratere/?spec_code=46

Nathalie Pernette / Compagnie Pernette