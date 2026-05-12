Plouha

Wild swimming

Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Organisé par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor en collaboration avec Fit Ocean. Une immersion sauvage qui vous permettra de découvrir sportivement les plus hautes falaises de Bretagne! Une autre forme de randonnée en pleine mer, accompagnée par 2 maîtres nageurs-sauveteurs. Et ce n’est pas que de la nage car pour mériter ce spot splendide, il vous faudra auparavant crapahuter sur la falaise. Avec en plus des renseignements sur les techniques de nage en pleine mer avec de la houle, la gestion de l’effort, la lecture des courants etc. Les plus la présentation de la faune, de la flore qui vous entourent ainsi que des histoires sur les falaises.

Sur inscription. Équipement fournis, prévoir juste votre maillot de bain. A partir de 14 ans. 25€. .

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

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English :

L’événement Wild swimming Plouha a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor