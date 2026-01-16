William Mendelbaum / Piano Solo Jazz Sessions JASS CLUB PARIS Paris

Pianiste virtuose et autodidacte, William Mendelbaum a découvert sa passion pour le piano à l’âge de 12 ans. Depuis, il a remporté plus de 50 concours internationaux et s’est produit aux États-Unis, au Japon et en Europe, sur des scènes emblématiques telles que le Carnegie Hall, le Montreux Jazz Festival ou encore le Kennedy Center.

Compositeur, arrangeur et poète, il a partagé la scène avec des artistes tels que Jean-Philippe Fanfan, Roni Kaspi, Justin Faulkner et Adam Ben Ezra. Son jeu, nourri par les musiques du monde, allant puiser aussi bien dans le klezmer que dans le gnawa, offre un jazz moderne et profondément vivant.

William Mendelbaum / piano

William Mendelbaum présente une soirée tout en intimité, en solo.

Le mercredi 04 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



