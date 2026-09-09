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AGENDA · Troyes

William Pilet Troyes

mardi 27 octobre 2026 · Troyes

William Pilet Troyes

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
21 21 21 Tarif de base plein tarif

Troyes

William Pilet

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 21:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

La sagesse ne consiste pas à éviter la folie, mais à savoir quand la laisser s’exprimer. Elbert Hubbard

Dans la nouvelle version de son spectacle, William Pilet déconstruit les normes, le conforme et la logique.
Il nous invite dans son esprit, un véritable cabinet de curiosités, où le chaos devient source de rires, de surprises et de réflexion.
Expérience déroutante mais maîtrisée, son univers est un mélange unique de poésie, folie et humour absurde.
À mi-chemin entre dandy et philosophe, il promet un voyage intense et libérateur, loin du regard des autres.   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement William Pilet Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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