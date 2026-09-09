Informations pratiques

Troyes

William Pilet

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 21:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

La sagesse ne consiste pas à éviter la folie, mais à savoir quand la laisser s’exprimer. Elbert Hubbard



Dans la nouvelle version de son spectacle, William Pilet déconstruit les normes, le conforme et la logique.

Il nous invite dans son esprit, un véritable cabinet de curiosités, où le chaos devient source de rires, de surprises et de réflexion.

Expérience déroutante mais maîtrisée, son univers est un mélange unique de poésie, folie et humour absurde.

À mi-chemin entre dandy et philosophe, il promet un voyage intense et libérateur, loin du regard des autres. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement William Pilet Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne