William Pilet Troyes
mardi 27 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
William Pilet
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 21 – 21 – 21 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 21:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
La sagesse ne consiste pas à éviter la folie, mais à savoir quand la laisser s’exprimer. Elbert Hubbard
Dans la nouvelle version de son spectacle, William Pilet déconstruit les normes, le conforme et la logique.
Il nous invite dans son esprit, un véritable cabinet de curiosités, où le chaos devient source de rires, de surprises et de réflexion.
Expérience déroutante mais maîtrisée, son univers est un mélange unique de poésie, folie et humour absurde.
À mi-chemin entre dandy et philosophe, il promet un voyage intense et libérateur, loin du regard des autres. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement William Pilet Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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