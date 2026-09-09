Informations pratiques

Troyes

Willy Rovelli

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 29 – 29 – 29 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Heureux.

Ça y est, je suis heureux !

Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez le bien.

Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment dérèglement

climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…

Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque !

Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou.

La vie veut que l’on joue ? Alors je joue.

Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi.



Auteurs Willy Rovelli et Florian Gazan .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Willy Rovelli Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne