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AGENDA · Troyes

Willy Rovelli Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Troyes

Willy Rovelli Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
29 29 29 Tarif de base plein tarif

Troyes

Willy Rovelli

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 29 – 29 – 29 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Heureux.
Ça y est, je suis heureux !
Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez le bien.
Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment dérèglement
climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…
Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque !
Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou.
La vie veut que l’on joue ? Alors je joue.
Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi.

Auteurs Willy Rovelli et Florian Gazan   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Willy Rovelli Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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