Willy Rovelli Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Willy Rovelli
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 29 – 29 – 29 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Heureux.
Ça y est, je suis heureux !
Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez le bien.
Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment dérèglement
climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…
Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque !
Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou.
La vie veut que l’on joue ? Alors je joue.
Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi.
Auteurs Willy Rovelli et Florian Gazan .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Willy Rovelli Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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