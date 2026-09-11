WINE & BREW À LA PERDRIX Traverse de Thuir Trouillas

Informations pratiques

Trouillas

WINE & BREW À LA PERDRIX

Traverse de Thuir Lieu-dit Pougerault Trouillas Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Wine & Brew revient au Domaine de la Perdrix le vendredi 11 septembre !

Accueil à partir de 18h30 pour une soirée conviviale autour du vin et de la bière artisanale.

L’entrée est fixée à 10 € et comprend deux tickets de dégustation un vin et une bi…

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Traverse de Thuir Lieu-dit Pougerault Trouillas 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 12 74 contact@domaine-perdrix.com

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English :

Wine & Brew is returning to the Domaine de la Perdrix on Friday, September 11!

Doors open at 6:30 p.m. for a fun evening featuring wine and craft beer.

Admission is 10 € and includes two tasting tickets: one for wine and one for beer…

L’événement WINE & BREW À LA PERDRIX Trouillas a été mis à jour le 2026-08-25 par OTI ASPRES-THUIR