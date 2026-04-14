Wineganza, Autre lieu, Genève

Wineganza 23 et 24 avril Autre lieu

CHF 80.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

Dégustation de vin à l’aveugle. Bach au Violoncelle dans ùne galerie d’art au cœur de Genève.

Un voyage à l’aveugle à travers les quatre terroirs suisses. Bach pour vous guider.

Fermez les yeux. Les premières notes des Suites pour violoncelle seul de Bach résonnent dans une galerie éclairée à la bougie, au cœur de Genève. Un verre apparaît dans votre main. Vous ignorez ce que vous dégustez — ni le cépage, ni la région, ni l’étiquette. Il ne vous reste que le goût, les sensations, et la musique pour vous guider à travers les vignobles.

Ce n’est pas une masterclass. C’est un voyage.

Vous serez accueilli à la Galerie Fahid Taghavi, galerie d’art contemporain située rue de la Madeleine, à quelques pas de la cathédrale Saint-Pierre. Le lieu est intime. La lumière, tamisée.

Un violoncelliste interprète une sélection des Suites pour violoncelle seul de Bach — une musique composée il y a trois siècles, et pourtant d’une présence immédiate, presque intime.

Au fil de la soirée, notre expert en vin vous guide dans une dégustation à l’aveugle de quatre vins soigneusement sélectionnés. Aucune étiquette. Aucune provenance révélée. Chaque vin est servi en verre de dégustation de 50 ml, avec une seule question: qu’observez-vous ?

Ici, la dégustation se libère de toute prétention. Pas de notes, pas de jargon, pas de bonne réponse. Seulement votre palais, votre curiosité et la musique de Johann Sebastian Bach.

Mais la dégustation n’est qu’une partie du voyage. Après chaque verre, votre hôte lève le voile et raconte son histoire — le canton, le vigneron, le paysage dont il est issu. Quatre vins. Quatre récits. Quatre régions de Suisse. La soirée s’achève autour d’un verre de 125 ml de votre vin préféré, à savourer pleinement.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://redevents.world/event/669-wineganza.html?date=2026-04-23+19%3A00%3A00&utm_source=OpenAgenda&utm_medium=referral&utm_campaign=GeneveWineganza »}]

La expérience unique aura lieu le 23 avril à 19h00 à la Galerie Fahid Taghavi

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