Winter Jazz Festival Ceux qui marchent debout

Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

19h Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher.

Après 25 ans de carrière, 9 albums et plus de 1200 concerts, Ceux Qui Marchent Debout font toujours danser la planète. Le funk est leur style. Qu’il soit second line, go-go, P-funk ou rocksteady (la soul jamaïquaine), il est au cœur de toutes leurs compositions.

Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme

Palais des Congrès

Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme

Accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Winter Jazz Festival Ceux qui marchent debout Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-05-26 par Laury LEPRETRE