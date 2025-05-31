Winter Jazz Festival Ceux qui marchent debout Le Touquet-Paris-Plage
Winter Jazz Festival Ceux qui marchent debout
Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Date :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
19h Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher.
Après 25 ans de carrière, 9 albums et plus de 1200 concerts, Ceux Qui Marchent Debout font toujours danser la planète. Le funk est leur style. Qu’il soit second line, go-go, P-funk ou rocksteady (la soul jamaïquaine), il est au cœur de toutes leurs compositions.
Billetterie également en vente à l’Office du Tourisme
Palais des Congrès
Pass 5 jours (tous les concerts de 17h30 et 20h30) 179 € en vente uniquement à l’Office du Tourisme
Accessible aux personnes à mobilité réduite. .
Palais des Congrès Auditorium Victor Boucher Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
